Calciomercato Eccellenza: Pagano resta a Locri, Paolana e Acri scatenate

Mercato di Eccellenza sempre più incandescente con alcuni club che negli ultimi giorni hanno ufficializzato a raffica i loro nuovi arrivati. Partendo dalle recenti novità dei club reggini, il Locri ha annunciato la riconferma di Cosimo Pagano, centrocampista classe ’98 di qualità e dall’elevato tasso tecnico.

Anche la Stilomonasterace continua ad ufficializzare i componenti della squadra che prenderà il via agli ordini di mister Logozzo, tra ex calciatori della Stilese e del Monasterace e nuovi arrivati. Negli ultimi giorni si registrano le firme di Francesco Polimeno, dell’esperto difensore Andrea Scigliano, di Rocco Papaleo, del centrocampista Salvatore Tozzo e dei giovani Domenico Belluzzi e Giuseppe Paparo.

Negli ultimi giorni a fare maggiormente rumore è stata però la Paolana, rilanciata nelle ambizioni dopo diverse stagioni molto complicate e con la voglia di essere protagonista nell’anno del centenario. Per mettere fin da subito in chiaro le proprie intenzioni, la compagine tirrenica, affidata a mister Pellicori, si è accaparrata Attilio Angotti, bomber più corteggiato della categoria, il quale è stato affiancato da Pellegrino; tra i pali la scelta è caduta su Ramunno, in difesa annunciati finora De Nisi e Filippo mentre a centrocampo ci saranno Castellano e Curcio.

Rimanendo nel cosentino, prende forma anche il Città di Acri di mister Pacino, che dopo Bertini e Curatelo ha ufficializzato anche lo storico bomber Vito Zangaro, il portiere classe 2002 Francesco Vulcano e il difensore Francesco Granata. A Scalea invece è arrivata la riconferma del capitano Giovanni Caruso e l’ingaggio del classe 2002 Nicola Vitiello, ex Salernitana e Paganese.

A Sersale è arrivata la conferma sul futuro di Francesco Torchia, che per il diciottesimo anno vestirà il giallorosso. Quattro sono invece le novità degli ultimi giorni in casa Soriano: Vincenzo Occhiuto, esterno destro 2001 ex Vibonese; Andres Pesce, attaccante argentino classe ’98, ex Sambiase e Ladispoli; Maxi Ghergo, centrale di difesa classe ’97, anch’egli argentino, ex Stilese; Alberto Mercatante, attaccante del ’95, ex Filogaso.