Boca N. Melito, mister Saviano: “Una sfida dai grandi stimoli”

Il nuovo tecnico del Boca N. Melito Admo, mister Cosimo Saviano, ha rilasciato le prime dichiarazioni da allenatore biancorosso al sito ufficiale del club. Diversi gli argomenti trattati, dal ritorno a casa al debutto da allenatore in Eccellenza, fino al progetto tecnico per la costruzione della squadra.

Di seguito, un estratto dell’intervista.

“Era scontato che prima o poi sarei tornato dove ho vissuto tanti anni emozionanti, era doveroso da parte mia provare a portare avanti il progetto che la società mi ha esposto. Punteremo molto sui nostri giovani, scoperti, cresciuti e lanciati dal nostro settore giovanile. Quando giocavo ero una sorta di allenatore in campo, penso che riuscirò a calarmi in fretta in questa categoria che conosco bene. Non sarà una nuova esperienza per me, ho già allenato il Bocale nel 2016 quando feci da traghettatore; l’ambiente mi aiuterà molto, è come stare in famiglia. Sicuramente ci saranno tanti scettici che criticheranno il passaggio da Laface a Saviano. La società ha scelto un tecnico giovane che sa lavorare con i giovani, come si è visto alla Reggina, dove in pochi mesi mi hanno promosso da vice della Under 17 ad allenatore della Berretti; non mi spaventa la nuova avventura come non mi fa paura il paragone con mister Laface, al quale va un grande ringraziamento da parte mia per quanto ha fatto a Bocale in questi anni, sarà difficile ripetere certi risultati. La sfida di portare dei buoni frutti attraverso il lavoro con i ragazzi, questo mi dà enormi stimoli. Il nostro amico Leo Secondi ha lasciato il calcio giocato ma non ci ha abbandonato e tra pochi giorni arriveranno due ragazzi da lui seguiti, saranno due sorprese. Andremo a toccare quelle cinque o sei pedine importanti per la categoria, per il resto potremo contare sui nostri ottimi under che già in passato si sono fatti valere; sono loro il futuro. Chi ha nel sangue questo sport, non si distacca mai dal rettangolo verde, e quando arriverà il momento di emozionarsi ed esultare per un gol all’ultimo istante, sarò il primo a correre in campo per abbracciare i miei ragazzi, i veri protagonisti.”