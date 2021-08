Reggina, Galabinov a Tmw: “Offerte dall’estero, mi piacerebbe restare in Italia”

Uno dei calciatori accostati alla Reggina recentemente, Andrej Galabinov , ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.

Queste le dichiarazioni del bulgaro sul suo futuro: “Sono sempre in contatto con il mio procuratore. Ho piena fiducia in Andrea D’Amico. Sto ricevendo offerte dall’estero, ma mi piacerebbe rimanere in Italia”. Sono abbastanza sereno. Mi sto allenando, mi sento bene. Poi ognuno è diverso caratterialmente. L’ansia è comprensibile. Il mercato non è più come prima. Si fa tutto agli ultimi venti minuti dalla chiusura, non ho mai capito il perché”.