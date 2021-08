Reggina, atletica e tattica nella seduta del Sant’Agata

Terminata la seduta di allenamento odierna della Reggina al centro sportivo Sant’Agata. Il gruppo, agli ordini di Aglietti, ha svolto una prima parte di lavoro atletico, lasciando poi tanto spazio alla tattica e ai movimenti in fase di possesso. In campo con i compagni Rigoberto Rivas, è rientrato Laribi, assente ieri, mentre ha continuato il lavoro personalizzato Federico Ricci. Il francese Menez, invece, ha svolto la prima fase con la squadra per poi continuare in palestra.