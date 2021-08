L’obiettivo principale per l’attacco della Reggina resta Samuel Di Carmine. Ma l’operazione è difficile, con il calciatore che pare voler ancora attendere una chance dalla serie A. La società amaranto, sonda già le alternative, qualora l’affare non dovrebbe concretizzarsi. Chieste informazioni per tre attaccanti: gli svincolati Andrej Galabinov (32) e Alberto Paloschi (31) e Andrea La Mantia (30) calciatore dell’Empoli.

Lo riporta sul proprio sito l’esperto di mercato Alfredo Pedullà