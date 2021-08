Promozione, la Gioiese blinda la difesa con Stillitano

L’ambiziosa Gioiese di mister Dal Torrione punta a ripartire da dove si era fermato tutto lo scorso ottobre, costruendo una squadra che possa puntare al ritorno in Eccellenza.

Il club viola ha messo al sicuro il reparto difensivo assicurandosi le prestazioni di Domenico Stillitano, centrale classe ’94, reduce da alcune stagioni da protagonista con la maglia del Soriano in Eccellenza, e prima ancora nella stessa categoria con la Luzzese e in Basilicata con il Rotonda. Per lui si tratta inoltre di un ritorno alla Gioiese, avendo partecipato alla vittoria del campionato di Prima Categoria nel 2016 con alla guida mister Leonardis.