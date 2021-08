Mercato di Eccellenza, volti nuovi a Sersale, Scalea e Acri

Movimenti in entrata per le ambiziose squadre di Saladino e Gregorace e per l'Acri, appena tornato in Eccellenza

Il mercato del campionato di Eccellenza è finalmente entrato nel vivo e molte protagoniste stanno muovendosi con decisione per allestire le squadre che, da qui a pochi giorni, inizieranno la preparazione verso la stagione 2021/2022.

Il Sersale di mister Saladino vuole riprovarci, dopo la delusione per la finale playoff persa. Dopo le conferme di Parrottino tra i pali e Menniti in difesa e gli ingaggi dell’attaccante Silvano e del giovane esterno Tutino, il club giallorosso ha annunciato il ritorno di Antonio De Fazio, esterno offensivo reduce dalla vittoriosa esperienza al Sambiase; il club ha inoltre annunciato la riconferma di quattro under: il 2001 Simone Alfieri, il 2002 Domenico Talarico, e i 2003 Davide Grandinetti e Giuseppe Cristaudo.

Ambizioni rinnovate anche a Scalea dove si ripartirà dalla solida base rappresentata da mister Saverio Gregorace. Primi due rinforzi annunciati dal club nerostellato: Antonio Mercuri, esterno classe ’91 che ha indossato molte maglie tra Serie D ed Eccellenza, tra le quali quelle di Cittanovese, Sambiase, Vigor Lamezia e per ultima in ordine cronologico, quella della Gioiese; Guseppe Fruci, duttile centrocampista classe 2001 che nelle scorse stagioni ha militato, tra le altre, nel Siracusa, con tanto di esordio in Serie C.

Doppio rinforzo anche per il Città di Acri di mister Pacino. Torna a vestire il rossonero il difensore Gaetano Bertini, una garanzia per la categoria, reduce dalle esperienze con le maglie di Locri e Scalea; a centrocampo ci sarà Francesco Curatelo, classe ’98.