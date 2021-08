Reggina, Taibi e Folorunsho: “Abbiamo rispettato la scelta del Napoli”

Con alcune dichiarazioni alla Gazzetta del Sud, il direttore sportivo Massimo Taibi, è tornato sulla vicenda di mercato legata a Michael Folorunsho, ex amaranto vicinissimo al Pordenone.

“Su Folorunsho stavamo facendo delle valutazioni e non ho dubbi sul fatto che, se fosse dipeso dal ragazzo, in serie B la scelta sarebbe caduta su Reggio Calabria. Il Napoli, proprietario del cartellino, ha optato per una soluzione diversa ed alla Reggina non è rimasto che prendere atto, con profondo rispetto, della decisione presa dal club partenopeo”, così Taibi alla Gazzetta del Sud