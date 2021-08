Eccellenza, mercato e non solo: dal Locri “Re” di luglio allo sfogo del Roccella

Si è chiuso un mese di luglio intenso per il calcio dilettantistico calabrese, che ha visto sedici squadre iscritte regolarmente al torneo di Eccellenza 2021/2022, con l’esclusione della Palmese, mentre permane un punto interrogativo sul futuro della Vigor Lamezia, adesso che i suoi massimi dirigenti hanno unito le forze con il Sambiase in Serie D, dando vita al nuovo FC Lamezia Terme.

Molto attivo sul mercato è stato il Locri che già con la riconferma di Mancini aveva posto la propria candidatura per un ruolo da protagonista. I rinforzi arrivati al “Macrì” hanno fatto il resto, a partire dai centrocampisti Guerrisi, Leto e Sapone, ai quali sono stati aggiunti due top player per il reparto avanzato: Axel Romero e Franco Carella, due argentini protagonisti nelle ultime stagioni con la maglia del San Luca. Altro club che si è mosso parecchio è la Stilomonasterace, affidata a mister Santo Logozzo; raffica di calciatori annunciati per il club nato dalla fusione di Stilese e Monasterace: Matteo Sorgiovanni, Riitano, Nesci, Ollio, Giuseppe Papaleo, Stillitano e per ultimi in ordine cronologico, il portiere 2003 Antonio Scarano e il centrocampista classe ’98 Zaccaria Rhfir.

Nel frattempo il Roccella emette un comunicato di protesta, a seguito delle sanzioni del Tribunale Federale Nazionale riguardo il caso delle partite truccate nel Girone I di Serie D, stagione 2019/2020. Il TFN ha punito il Troina con 10 punti di penalizzazione, il Rotonda con 8, Corigliano e Olympic Rossanese con 2, sanzionando con delle semplici ammende altre quattro società. Tale verdetto ha scatenato la rabbia del Roccella, che attraverso i propri canali social lo ha definito “scandaloso per la sua mitezza, che squalifica il senso della Giustizia Sportiva, svilisce il valore dello sport e sancisce il principio secondo il quale nel mondo dilettantistico è possibile commettere le peggiori nefandezze, vendere, comprare incontri, ingannando avversari, tifosi e spettatori, senza incorrere in nessuna grave misura sanzionatoria disciplinare.” Pur rimanendo accesa una flebile speranza di ripescaggio, nel stesso comunicato il club afferma: “Il Roccella disputerà il campionato di Eccellenza calabrese con onore ed orgoglio, non partecipando ad un campionato, quello di Serie D, Girone I, nel quale saranno impegnate compagini che, mediante condotte di propri dirigenti, calciatori o addirittura legali rappresentanti, secondo quanto accertato da una sentenza del TFN di cui leggeremo la motivazione, hanno comprato o venduto partite o tentato di farlo, falsandone l’esito e scommesso illecitamente su di esso.”

Diverse novità arrivano anche da altre partecipanti alla prossima Eccellenza: il Città di Acri ha confermato mister Vincenzo Pacino alla guida; la Paolana, nell’anno del suo Centenario, ha scelto per la panchina Alessandro Pellicori, ex tecnico, tra le altre, di Locri e Palmese; il Sersale giunto ad un passo dalla D ha confermato mister Saladino, il quale potrà contare sui nuovi arrivati Antonio Silvano, bomber molto prolifico in Serie D, e Simone Tutino, difensore 2002 in arrivo dalla Reggina, oltre alle riconferme di due tasselli importanti quali Parrottino e Menniti. Tanti volti nuovi anche a Soriano, a partire dal tecnico, mister Marasco, ex Filogaso, club dal quale sono giunti diversi elementi come l’attaccante Cannitello; oltre ai nuovi arrivati, da segnalare anche il recente rinnovo con il capitano Pasquale Greco, in rossoblù dal 2013.