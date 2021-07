Dilettanti, Fc Lamezia Terme: Alessandro Erra nuova allenatore

Conferma per il tandem dirigenziale composto dal Dg Gabriele Martino e dal Ds Antonio Mazzei

Riceviamo e pubblichiamo – “La società F.C. Lamezia Terme, nel confermare il tandem dirigenziale composto dal Dg Gabriele Martino e dal Ds Antonio Mazzei, comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a mister Alessandro Erra. Le prime dichiarazioni di Mister Erra, vecchia conoscenza del calcio lametino, sono le seguenti: «Ringrazio la società per avermi coinvolto in questo entusiasmante progetto. Sono qui per vincere e unire sempre più».

Mister Alessandro Erra sarà presentato alla stampa martedì 3 agosto, alle 17:00, presso il Grand Hotel Lamezia.