Calciomercato Reggina, si complica Di Carmine: Cremonese in pole

Uno degli obiettivi per l’attacco della Reggina, Samuel Di Carmine, potrebbe finire alla Cremonese. Secondo quanto riportato da Sportitalia, la società lombarda avrebbe offerto all’attaccante dell’Hellas Verona un contratto biennale molto importante. In questo momento i grigiorossi sembrano in pole per accaparrarsi le presentazioni del bomber ex Perugia.