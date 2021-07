Il Benevento ribalta la Reggina in amichevole: tris dei Sanniti a Cascia

Va al Benevento il test match di questo pomeriggio tra la stessa compagine campana e la nuova Reggina targata Aglietti, in campo al Comunale di Cascia per la seconda sgambata amichevole della stagione. In terra umbra le due squadre giocano ”un tempo per parte”, con gli amaranto che brillano maggiormente nella prima frazione di gioco, dove impattano la gara a dovere giocando a viso aperto, senza risparmiarsi e riuscendo a regalare spettacolo. In campo con un 4-4-2 ancora in fase di rodaggio, i calabresi disputano un primo tempo di spessore, nel quale emergono segnali molto positivi dai quali ripartire. Ritmi intensi, buon palleggio e propensione alla ricerca del goal per la squadra di Aglietti, ben messa in campo e abbastanza solida in fase difensiva, tanto da reggere gli urti mediocri dei ragazzi di Fabio Caserta. Chi ci prova davvero, infatti, sono proprio gli amaranto, che in poco tempo impegnano Paleari agli straordinari creando quattro palle goal e beccando due legni (con Stavropoulos e Denis). Abbastanza fluida anche la manovra messa in atto dai centrocampisti, agilmente in movimento per tutto il campo.

Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, la ripresa inizia con una girandola di cambi (la Reggina schiererà in campo tutti gli effettivi a disposizione) che porta subito i suoi frutti. Al 49′ è infatti il neo entrato Bellomo a sbloccare le marcature, andando in percussione per vie centrali (sfruttando un buco difensivo dei Sanniti ed un lancio perfetto dal centrocampo) e finalizzando l’azione insaccando il pallone in rete, battendo Paleari. Ma il vento è destinato a soffiare altrove, dal momento in cui la rete del barese risulta essere l’unico acuto degno di nota del secondo tempo dei calabresi. Da qui in avanti, infatti, sarà un dominio di marca giallorossa, con gli amaranto che nonostante il vantaggio non riescono a tenere il passo dei campani, decisamente più in palla nella ripresa.

I ritmi calano, il caldo e la condizione fisica non ancora al top si fanno sentire ed il Benevento (in crescita) sferra il colpo. Il neo entrato Kragl sigla tre assist uno dietro l’altro ed i Sanniti ribaltano la sfida con una doppietta di Di Serio ed una rete di Elia nel finale, che pone la parola fine ad una gara la cui posta in palio resta comunque pari al nulla e che dunque lascia il tempo che trova. Aglietti incassa una sconfitta indolore e guarda a quanto di buono fatto, ripartendo, in particolar modo, dalla prestazione dei suoi nel primo tempo, con la consapevolezza che c’è ancora tanto su cui lavorare (e su più fronti). Adesso tre giorni di riposo per Denis e compagni, prima di far ritorno in campo lunedì al centro sportivo Sant’Agata, dove proseguirà la preparazione fino all’inizio del campionato…