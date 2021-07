Serie D, il progetto FC Lamezia Terme adesso è realtà

Se ne parlava già da qualche tempo, in particolare dal momento in cui il Sambiase, vincendo la finale playoff di Eccellenza, ha raggiunto la Serie D. Il progetto sembrava essersi arenato nei giorni scorsi, tanto che sia i dirigenti del Sambiase che i vertici della Vigor si erano dimessi. Invece, la nascita del FC Lamezia Terme è stata annunciata con entusiasmo in conferenza stampa dall’ormai ex presidente biancoverde Saladini.

Entro i termini previsti, il nuovo massimo dirigente del club Saladini, il vice-presidente Ferraro e gli altri soci hanno fatto pervenire in Lega la richiesta per il cambio di denominazione del Sambiase, che adesso rappresenterà tutta Lamezia. Come precisato da Saladini in conferenza stampa, si è deciso di unire le forze tra le tre principali realtà lametine (la terza è la Promosport), per poter puntare a qualcosa di importante come il calcio professionistico. Non tutti a Lamezia hanno visto di buon grado questa scelta, in particolare le tifoserie di Sambiase e Vigor.

Pur non scendendo nei dettagli del progetto, Saladini ha inoltre affermato che sia la Vigor che la Promosport, regolarmente iscritte ai tornei di Eccellenza e Promozione, continueranno ad esistere come società satellite per la crescita dei giovani.