Promozione, riconferme di qualità per Brancaleone e Gioiosa

Due sicure protagoniste del prossimo campionato di Promozione, Brancaleone e Gioiosa Jonica, hanno annunciato due importanti riconferme, fondamentali per le ambizioni nutrite da entrambe in vista della stagione 2021/2022.

Il Brancaleone di mister Criaco ha ufficializzato il rinnovo di Carmelo Nucera, il forte centrale difensivo ex Bocale, andato in gol due volte nelle poche partite disputate nella passata stagione con gli amarantoazzurri, nonché protagonista nel recente mini-torneo di Eccellenza con la maglia della Palmese.

Il Gioiosa Jonica ha reso noto che anche nel prossimo campionato vestirà il biancorosso Adam Khanfri, centrocampista classe ’96 di grande qualità, ex Roccella, Siderno e Bovalinese; un elemento prezioso e di alto profilo per la squadra che mister Guido sta allestendo, sempre con quel dubbio dal sapore di speranza riguardante un possibile ripescaggio in Eccellenza.