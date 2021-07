Dilettanti, il Soriano ufficializza Costantino Chiarello

Riceviamo e pubblichiamo – “L’AGS Soriano comunica ufficialmente di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive di Costantino Chiarello. Quello del giocatore, di provenienza dalla Rombiolese (squadra militante nel campionato di Promozione, Girone B), è un ritorno in rossoblù vista la sua passata esperienza di qualche stagione fa.

La scelta di puntare su Chiarello, come anche quella dei vari Barbieri, Cannitello, Raso, dei fratelli Macrì e/o degli annunci futuri (senza contare il l’ampio reparto giovani) è chiaramente dettata dal progetto, sostenuto con forza dalla società, di far emergere tutti i talenti del territorio locale e limitrofo, dando così uno slancio ancora più deciso ai calcio del posto. La società rossoblù augura a Costantino Chiarello una stagione di soddisfazioni, sia di squadra che personali. Bentornato”.

Fonte: Uff. Stampa AGS SORIANO