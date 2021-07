Reggina, Crisetig: “Riconoscente agli amaranto, campionato difficile ma lavoriamo per essere pronti”

Lorenzo Crisetig si appresta a vivere la sua seconda stagione in amaranto anche se le sirene di mercato non mancano per uno dei migliori centrocampisti della scorsa stagione. Alla Gazzetta del Sud il mediano friulano ha rilasciato una lunga intervista parlando della prima fase del ritiro e anche della sua situazione. “Ci tengo a fare una premessa, la Reggina ha scelto me quando in Italia poche squadre lo avrebbero fatto, io ho scelto la Reggina con convinzione e sono una persona riconoscente. Qui mi trovo molto bene. Di tutto il resto preferisco non parlare”.

L’impatto con il mister Aglietti, per Crisetig è stato più che ottimo: “In entrambe le gare contro il Chievo, lo scorso anno, Aglietti ci aveva messo in difficoltà dal punto di vista tattico, la sua squadra giocava bene. In questi giorni mi aspettavo la sua applicazione, la ricerca di un’identità di gioco ben precisa e la cura di alcuni aspetti. A me piace lavorare bene” ha detto alla Gazzetta del Sud l’esperto calciatore amaranto.

Una serie B difficile, ma la Reggina non deve temere: “Vedendo le società ai nastri di partenza e la qualità delle rose penso proprio che sarà un torneo di particolare difficoltà. Ma noi non dobbiamo temere, stiamo lavorando per farci trovare pronti all’inizio del campionato” ha aggiunto Crisetig alla Gazzetta del Sud.