Calciomercato Reggina, il riepilogo: 14 movimenti ufficiali fino al momento

Al momento sono 14 i movimenti di mercato ufficiali della Reggina in questa sessione estiva. Perfetta parità con sette nuovi innesti e sette uscite, equilibrio che potrebbe proseguire con l’arrivo di Hetemaj e la partenza di Rolando: queste due operazioni, però, non sono ancora definite. Questo il riepilogo dei movimenti di mercato della Reggina fino al momento:

Acquisti: Rigoberto Rivas (a, Inter), Lorenzo Gavioli (c, Inter), Vasco Regini (d, svincolato), Alessandro Micai (p, Salernitana), Federico Ricci (c, Sassuolo), Karim Laribi (c, Hellas Verona), Damiano Franco (d, svincolato).

Cessioni: Lorenzo Paolucci (Union Stainte-Gilloise), Paolo Marchi (Piacenza), Nicolas (svincolato), Enrico Guarna (Ascoli), Alessandro Farroni (Vis Pesaro), Nikola Vasic (Vasalunds), Hachim Mastour (risoluzione).