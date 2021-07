Serie B, Aglietti il tecnico con più presenze in categoria

Lunghissimo e approfondito focus sulla prossima serie B quello pubblicato sul sito ufficiale della LegaB con numeri, statistiche, aneddoti del campionato (prodotti da Footballdata) che prenderà il via tra meno di un mese. Una riguarda la Reggina ed in particolare il suo tecnico, Alfredo Aglietti che “tra i 19 allenatori, è quello che vanta il maggior numero di presenze in categoria, a quota 293 panchine, considerando la sola regular season (ex giocatore amaranto, per altro, nelle stagioni 1994/95 e 1995/96, totalizzando 69 presenze e 38 reti in una stagione di C-1 ed una di B con promozione calabrese tra i cadetti). Sul podio si trovano anche Domenico Di Carlo – coach del Vicenza – a quota 210 e Marco Baroni, nuovo mister del Lecce (204 gettoni nel campionato cadetto)”. Alfredo Aglietti, inoltre, è uno dei 7 tecnici della serie B che hanno trascorsi come calciatori nelle formazioni che andranno a guidare

fonte: Footballdata