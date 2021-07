Colomba: ”Reggina e Crotone protagoniste in B. Quest’anno gli amaranto possono alzare il tiro”

L’ultima promozione della Reggina in Serie A arrivò con lui in panchina, nella stagione 2001/02. Nativo di Grosseto, Franco Colomba è tra gli allenatori più ricordati e amati della storia della Reggina, capace di trasmettere emozioni e raggiungere importanti traguardi in riva allo Stretto. Intervistato dalla Gazzetta del Sud, l’ex tecnico amaranto ha detto la sua sulla Reggina, sulle calabresi in B e sulla potenziale lotta per la Serie A. Di seguito, un estratto delle sue parole:

Sul possibile trio calabrese in Serie B- “Mi sembra di vedere che il calcio calabrese sia tornato nuovamente su livelli competitivi. Reggina e Crotone saranno tra le sicure protagoniste, mi auguro che il Cosenza possa essere ripescato”.

Sulla Reggina- “Il presidente Gallo ha fatto una promessa, riportare la squadra in Serie A nel giro di pochi anni. Spero per lui che si possano concretizzare i suoi progetti. Quest’anno ci sono le condizioni per alzare il tiro. Alcuni ingaggi compiuti la scorsa estate non hanno reso come ci si sarebbe aspettati, a cominciare da Ménez. La società è riuscita a rimediare agli errori e nel finale è uscita fuori bene. Peccato non ci sia stato il margine di tempo necessario per ottenere un piazzamento per i play-off, lo avrebbe sicuramente meritato per quanto fatto vedere nella seconda parte del campionato”.

Lotta al vertice- “Fra le squadre appena retrocesse e le nobili già presenti sarà un campionato avvincente. Il Parma ed il Benevento hanno le potenzialità per tornare subito in alto. C’è anche il Monza, che ha compiuto grossi investimenti e pertanto vuole ora riceverne i benefici. Dalla contesa, però, non si può tenere fuori neppure la Spal. E poi ci sono anche Perugia e Ternana che giungono da dietro ma con società forti”.