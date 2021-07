Reggina, Hetemaj in dirittura d’arrivo

Trentaquattro anni, un curriculum che parla da sé ed una padronanza del ruolo tale da portarlo ad essere considerato tra i centrocampisti più affidabili su cui puntare in Serie B. Parla finlandese il prossimo colpo di mercato della Reggina targata Aglietti, che ha individuato in Përparim Hetemaj il profilo adatto per rinforzare il centrocampo, il quale verrà arricchito da una notevole dose di esperienza, maturata soprattutto nelle categorie maggiori.

Trecento presenze nella nostra massima serie con le maglie di Brescia, Chievo e Benevento per il mediano di Skenderaj, entrato da poco nella lista degli svincolati in seguito al mancato rinnovo con i Sanniti. C’è l’intesa totale con il club amaranto che, salvo ribaltoni delle ultime ore, accoglierà ed ufficializzerà Hetemaj nel corso di questa settimana. Per lui, che attenderebbe il rientro da Sarnano dei suoi nuovi compagni per aggregarsi al gruppo, pronto un contratto annuale.