Reggina, Federico Ricci: “Qui per ripartire più forte”

Tecnica, qualità: Federico Ricci è un calciatore che in carriera, nonostante la sua giovane età, ha già contribuito alle promozioni storiche di Crotone e Spezia. Conosce bene la cadetteria, ha scelto la Reggina tra tutte le pretendenti. Alla Gazzetta del Sud, l’esterno offensivo ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo l’inizio del ritiro.

“Ho scelto la Reggina perché ho sentito subito la fiducia della società e dell’allenatore, ho scelto questa piazza per ripartire più forte – ha detto Ricci alla Gazzetta del Sud. Ho creduto subito nel progetto, ho bisogno di stare bene, di giocare, di mettermi a disposizione dei compagni e cercare di dare quel qualcosa in più che è nelle mie corde e che in passato ha consentito ad altre squadre di raggiungere risultati prestigiosi e anche storici. Ho fatto questa scelta per me, ma anche per la società, per la squadra ed i tifosi”.

fonte: Gazzetta del Sud