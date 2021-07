Nuoto, campionati regionali ottimi i risultati delle squadre reggine Premiati i giovani di Blu Team, Italica e Pianeta Sport

Ottimi risultati per i reggini

Riceviamo e pubblichiamo – Per il Campionato Italiano Estivo di Nuoto, tenutosi a Cosenza questo fine settimana, ancora un brillante esito per i giovani reggini. Eccellenti le prestazioni di Mattia Arena, per Pianeta Sport categoria juniores che conquista l’oro nei 50, 100 dorso, 50 stile libero e 100 farfalla e Gianluca Tegano, stessa società categoria cadetti oro nei 50, 100, 200 rana e 200 stile libero.

Entrambi hanno maturato alte probabilità di qualifica per i Campionati Italiani di Categoria che si terranno ad agosto. Questi, invece, gli esiti per i ragazzi categoria 14 anni:

Andrea Romeo, Pianeta Sport, argento nei 50 stile libero, 100 dorso, 100 farfalla e bronzo nei 200 dorso e Cristian Princi, Blu Team, oro nei 200 rana, bronzo nei 100 rana.

Matteo Bolignano, Pianeta Sport, oro nei 200 rana, e argento nei 100 rana; Filippo Aragona, Pianeta Sport, oro nei 100 rana e nei 1500 stile libero, argento nei 200 rana, bronzo nei 200 stile libero;

Giuseppe Richichi, Pianeta Sport, argento nei 100 farfalla e Dario Ripepi, Pianeta Sport, argento nei 100 stile libero, per la categoria

Ragazzi 2^ e 3^ anno. Per la sezione Juniores ancora un esito favorevole per Simone

Romeo, Pianeta Sport, oro nei 100, 200 farfalla e Bronzo nei 50 e 200 stile libero; Luca Montalto, Pianeta Sport, argento nei 100 e 200 rana, bronzo nei 50 rana; Manuel Princi, Blu Team, Bronzo nei 400 stile libero; Rocco Ripepi, Pianeta Sport, bronzo negli 800 stile libero.

Rocco Galletta, Blu Team, argento nei 200, 400 e 800 stile libero;

Giuseppe Cascone, Pianeta Sport, argento nei 100 e 200 rana, bronzo nei 50 rana, per la categoria cadetti.

Anche la sezione femminile ha registrato risultati di eccellenza:

Per la categoria Ragazze il podio è stato raggiunto da Carlotta

Capurro, Pianeta Sport, bronzo nei 200 rana; Alessia Saraceno Pianeta Sport, oro nei100 farfalla.

Per la categoria femminile Juniores, bella prestazione per Claudia

Laganà, Pianeta Sport, argento nei 1500 stile libero e bronzo nei 400 stile libero; Giorgia Laganà, Pianeta Sport, argento nei 50, 100 e 200 rana.

Per la sezione Cadetti, podio per Angela Quattrone, Pianeta Sport, oro 50, 100 e 200 rana, argento 50, 100 stile libero; Marianna Ausilia Carlo, Blu Team, argento nei 50 rana, bronzo nei 100 rana e 50 dorso; Sara Pensabene, Blu Team, argento nei 50 farfalla, 100, 200 rana e 200 misti e Fabiana Rita Violante, Blu Team, bronzo 50 farfalla e 200 misti.

Per i Seniores, Busonero Sofia, Pianeta Sport, oro nei 50, 100, 200 farfalla e 50 stile libero.

Per gli Esordienti B maschi: Barberi Davide, Italica Sport, argento nei 100 e 200 rana, Mazzocca Alessandro, Pianeta Sport, argento nei 400 stile libero e Caccamo Carmelo Libero, Pianeta Sport, bronzo nei 200 dorso.

Per la categoria Esordienti B femmine, podio per Giulia

Richichi, Pianeta Sport, oro nei 50 farfalla, argento 100, 200, 400 stile libero e 100 farfalla; Vanessa Cuzzola, Italica Sport, oro nei 100 stile e bronzo nei 200 e 400 stile libero; Maria Praticò, Pianeta Sport, argento nei 100 e 200 dorso, Ielo Federica, Blu Team, argento nei 200 rana, bronzo nei 100 rana e Noemi Barberi, Italica Sport, bronzo nei 200 rana.

Per la categoria Esordienti A maschi, oro e miglior prestazione regionale All Time ad Antonino Richichi, Pianeta Sport, nei 1500 stile libero, oro 200 dorso, 400 stile libero, 400 misti e argento 200 rana; Giovanni Truglio, Pianeta Sport, ottiene l’oro nei 100 dorso, argento nei 100 stile libero e 100 farfalla; GiancarloCapizzi, Italica Sport, argento nei 100 rana e 200 misti; Giovanni Monopoli Giovanni, argento nei 200 farfalla, bronzo 200 stile libero e Giovanni Nunnari, Italica Sport, bronzo nei 100 farfalla.

Per la categoria Esordienti A femmine, infine, questi i risultati: Arcudi Emma, Pianeta Sport, oro nei 100, 200 rana, 100 stile libero, 400 misti, argento 100 farfalla; Ferrara Sabrina, Pianeta Sport, oro nei 100, 200 farfalla, 200 stile libero e argento nei 100 rana, Noveras Johanna, Italica Sport, argento 400 stile libero, bronzo 100, 200 rana e 200 stile libero e Pensabene Anna, Blu Team, argento 800 stile libero, bronzo 400 stile libero.

Successi dei giovani sportivi che ricompensano l’impegno profuso da tutti i tecnici delle squadre reggine che hanno partecipato ai campionati italiani su base regionale. L’appuntamento con le gare tornerà nel mese di agosto.