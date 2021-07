Ex Reggina, Okwonkwo protagonista con il Cittadella: poker in amichevole

Appena arrivato in ritiro e subito in campo contro una squadra dilettantistica, l'ex amaranto ha realizzato 4 delle 16 reti dei veneti

Ufficializzato dal Cittadella un paio di giorni fa, l’ex attaccante della Reggina Orji Okwonkwo si è subito reso protagonista in amichevole, appena dopo il suo arrivo in ritiro a Lavarone, provincia di Trento.

Arrivato al Cittadella in prestito dal Bologna, così come lo scorso gennaio era approdato alla Reggina, Okwonkwo è stato mandato subito in campo dal nuovo tecnico, Edoardo Gorini, nell’allenamento congiunto con i dilettanti dell’Alpe Cimbra. Sono state 16 le reti realizzate dai veneti, 4 di queste firmate proprio dalla punta nigeriana.