Eccellenza, altri quattro tasselli per la Stilomonasterace

Prende forma ogni giorno di più la nuova Stilomonasterace di mister Santo Logozzo che si prepara ad affrontare il torneo di Eccellenza. Dopo aver annunciato il primo rinforzo per la difesa, individuato in Matteo Sorgiovanni, il club ha ufficializzato altri quattro innesti.

Nell’ordine sono stati presentati: Giuseppe Riitano, centrocampista classe 2000, in forza al Roccella in Serie D nelle ultime cinque stagioni, con tanto di debutto nella categoria a neanche 17 anni; Francesco Nesci, centrocampista classe ’94 di grande qualità, protagonista con la maglia della Stilese nelle ultime annate; Bruno Ollio, esterno offensivo del 2003 cresciuto nel vivaio della Vibonese; Giuseppe Papaleo, classe ’88, attaccante dal gol facile che, come Nesci, ha contribuito a realizzare le recenti imprese della Stilese.