Mercato Reggina, Asencio e Di Carmine per l’attacco: la situazione

Due attaccanti, di cui uno che abbia un certo feeling con la cosiddetta “doppia cifra”. È questo l’obiettivo della Reggina, che punta a rinforzare il reparto offensivo con i suddetti innesti in questa sessione di mercato. Tra i nomi circolati nelle ultime settimane, ce ne sarebbero due sui quali il club amaranto si sarebbe soffermato più di tutti. Si tratta di Raul Asencio e Samuel Di Carmine, catalogati rispettivamente come ‘under’ e ‘over’.

“In zona goal l’accordo con Raul Asencio sembra molto vicino – scrive Gazzetta del Sud – si lavora per limare le differenze sul piano contrattuale ma la sensazione è che l’esito possa essere positivo con l’approdo in riva allo Stretto dello spagnolo in cerca di riscatto. A chiudere l’elenco c’è il nome di Samuel Di Carmine, le cui caratteristiche tecniche e di personalità sembrano sposarsi alla perfezione con l’identikit inseguito dalla società amaranto per rafforzare il pacchetto di bomber e provare il salto di qualità. Ma qui c’è da aspettare – conclude il quotidiano – questa sarà una delle trattative più lunghe ed estenuanti, al netto di eclatanti accelerazioni”.