Eccellenza, Roccella in cerca di una nuova dirigenza

Squadra iscritta all'Eccellenza e in corsa per un ripescaggio in D, ma al momento priva di una dirigenza: il tempo stringe...

Attraverso un comunicato, il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Roccella hanno chiarito la situazione in casa amaranto, confermando le dimissioni in blocco già presentate a fine giugno, rimarcando inoltre come esista ancora la possibilità di un ripescaggio in Serie D. Da qui, la necessità di trovare in tempi rapidi un nuovo gruppo dirigenziale che possa garantire al club un futuro, che sia esso in Eccellenza o in D.

Di seguito il comunicato ufficiale.

ASD ROCCELLA 1935 COMUNICATO UFFICIALE DEL 24.07.2021

Ai cittadini e tifosi; Al Sindaco del Comune di Roccella Ionica ; Agli Sponsor .