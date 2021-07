Reggina, il Dg Mangiarano su pubblico negli stadi: “È un obbligo e un diritto”

Non solo un auspicio, ma anche “un obbligo e un diritto”. Il direttore generale della Reggina, Giuseppe Mangiarano, alla Gazzetta del Sud, guarda alle prime uscite di campionato che vedranno gli amaranto due volte consecutive al Granillo, sperando che il pubblico possa gremire lo stadio.

“Il mio non è solo un auspicio – ha detto Mangiarano alla Gazzetta del Sud –ritengo che far tornare il pubblico negli stadi sia un obbligo e un diritto. Innanzitutto per i tifosi, che dopo 18 mesi devono poter godere di uno spettacolo dal vivo, incitando e sostenendo la propria squadra, ma anche per i presidenti delle società che investono nel calcio e che hanno il diritto di vedere il pubblico nei propri impianti. Su questo fronte rimango fiducioso”.