Serie B 2021/22, il calendario completo della Reggina

Ecco il calendario del campionato 2021/22 della Reggina, impegnata per il secondo anno consecutivo in Serie B:

1^ giornata Reggina Monza andata 21.08.2021 ritorno 29.12.2021

2^ giornata Reggina-Ternana andata 28.08.2021 ritorno 15.01.2022

3^ giornata Crotone-Reggina andata 11.09.2021 ritorno 22.01.2022

4^ giornata Reggina-Spal andata 18.09.2021 ritorno 05.02.2022

5^ giornata Pordenone-Reggina andata 21.09.2021 ritorno 12.02.2022

6^ giornata Reggina-Frosinone andata 25.09.2021 ritorno 19.02.2022

7^ giornata Pisa-Reggina andata 02.10.2021 ritorno 26.02.2022

8^ giornata Vicenza-Reggina andata 16.10.2021 ritorno 01.03.2022

9^ giornata Reggina-Parma andata 23.10.2021 ritorno 05.03.2022

10^ giornata Perugia-Reggina andata 28.10.2021 ritorno 12.03.2022

11^ giornata Reggina-Cittadella andata 01.11.2021 ritorno 15.03.2022

12^ giornata X-Reggina* andata 06.11.2021 ritorno 19.03.2022

13^ giornata Reggina-Cremonese andata 20.11.2021 ritorno 02.04.2022

14^ giornata Benevento-Reggina andata 27.11.2021 ritorno 05.04.2022

15^ giornata Reggina-Ascoli andata 30.11.2021 ritorno 09.04.2022

16^ giornata Lecce-Reggina andata 04.12.2021 ritorno 18.04.2022

17^ giornata Reggina-Alessandria andata 11.12.2021 ritorno 25.04.2022

18^ giornata Como-Reggina andata 18.12.2021 ritorno 30.04.2022

19^ giornata Reggina-Brescia andata 26.12.2021 ritorno 06.05.2022

*la lettera ‘X’ deriva dalla vicenda Chievo Verona, in attesa di un responso definitivo (si avrà in settimana) da parte degli organi competenti, i quali decideranno se ammetterla o meno al campionato cadetto. In caso contrario, in pole per il ripescaggio c’è il Cosenza.