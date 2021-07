Promozione, l’Archi riparte da un quintetto di riconferme

Prime novità da parte del Comprensorio Archi che si prepara per una stagione in Promozione. Il club biancoazzurro ha annunciato le prime riconferme in organico, un quintetto di calciatori della vecchia guardia che andrà a comporre l’ossatura base attorno alla quale allestire il resto dell’organico.

Portabandiera della squadra reggina sarà ancora il capitano Giovanni D’Agostino; insieme a lui riconferme per il portiere Giorgio Ienuso, i difensori Giuseppe Cosoleto e Mario Qosja e per il centrocampista Giulio Morabito.

Nel comunicato, il club “ringrazia i ragazzi per l’attaccamento alla maglia e per la stima reciproca dimostrata.” Infine ancora: “A seguire con altri comunicati la Società ufficializzerà altri confermati della passata stagione e NUOVI COLPI DI MERCATO.”