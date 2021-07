Eccellenza, Sorgiovanni primo rinforzo per la Stilomonasterace

Il difensore già protagonista con la maglia della Stilese è il primo rinforzo per mister Logozzo

Comincia a muoversi sul mercato la neonata Stilomonasterace, che dopo aver annunciato il tecnico Santo Logozzo, ha ufficializzato il primo volto nuovo della squadra, in vista del campionato di Eccellenza 2021/2022.

Si tratta di Matteo Sorgiovanni, difensore classe ’93 dal fisico imponente, con alle spalle esperienze anche in Serie D. Ex, tra le altre, di Gioiese, Roccella, Siderno e Isola Capo Rizzuto, è stato tra i protagonisti della storica promozione in Eccellenza della Stilese di mister Panarello, due stagioni fa.