Eccellenza, doppio colpo del Soriano: ufficiali Cannitello e Raso

Alla corte di mister Marasco approdano il giovane centrocampista ex Vibonese e l'attaccante ex Filogaso

Altre due pedine si sono incastrate nello scacchiere del Soriano di mister Marasco, che si è assicurato le prestazioni di due calciatori di alto livello: Michele Raso e Giuseppe Cannitello.

Raso è un centrocampista classe 2000 con alle spalle una lunga militanza nella Vibonese e svariate presenze con questa maglia tra Serie C e Serie D; Cannitello, ex bomber del Filogaso, fa il suo ritorno in rossoblù a distanza di qualche stagione. Quest’ultimo, proprio in quel di Filogaso, aveva già avuto modo di lavorare con mister Marasco.

Prima di Raso e Cannitello, il Soriano aveva annunciato altri tre volti nuovi, tutti ex Filogaso e vecchie conoscenze del tecnico: il portiere Salvatore Barbieri, classe ’98, ex Palmese in Serie D; il difensore Gabriele Macrì, classe ’94; il trequartista Alessio Macrì, classe ’95.