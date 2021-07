Foresti (Catanzaro): “Rolando un bluff, 25 giorni buttati”

Il Dg del Catanzaro Diego Foresti non ha digerito, probabilmente a buona ragione, il rifiuto al trasferimento di Gabriele Rolando. Queste le sue parole a Tuttoc:

“Un bluff, venticinque giorni buttati. Al momento della firma ha detto di non voler venire a Catanzaro senza però avere un’altra squadra. Un giocatore che si comporta così non può venire qui, eravamo d’accordo e anche bene. Colgo l’occasione per ringraziare la Reggina, Taibi, Mangiarano e il presidente Gallo che hanno fatto tutto quello che dovevano fare”.

Secondo Foresti non ci sono motivazioni chiare per il diniego:

“Non lo sappiamo neanche noi, questo è il bello. Sicuramente non era un problema economico”