Reggina, Vasco Regini è già carico: “Voglio ripagare fiducia di società e mister”

Lunga intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud dal nuovo difensore amaranto Vasco Regini. L’ex calciatore di Empoli, Parma e Sampdoria arriva alla Reggina dopo gli ultimi anni non fortunati, con qualche infortunio e poche presenze, adesso è tanta la voglia di essere nuovamente protagonista.

“Per me questa è una stagione troppo importante ed in un certo senso ho anche voglia di rivalsa, voglio dimostrare di poter giocare e fare bene in tutte le categorie gettandomi alle spalle le ultime annate – ha detto Vasco Regini alla Gazzetta del Sud”.

La Reggina e Aglietti – “E’ stata una scelta convinta ed immediata, riparto da qui perché società e mister hanno creduto in me, io li ringrazio per la fiducia ma voglio fare di tutto per ripagarla in campo attraverso le prestazioni. Il mister vuole che la squadra abbia una propria identità in ogni situazione, dobbiamo avere una filosofia di gioco e portarla avanti contro qualsiasi avversario, senza mai snaturarci: questo deve essere il nostro credo”

La passione di Reggio – “Ho giocato contro la Reggina in passato al Granillo e ho avvertito una grande passione, un tifo bellissimo e esaltante, spero che si possa tornare allo stadio per sostenere la propria squadra, perché il calcio è della gente, dei tifosi”.

fonte: Gazzetta del Sud