Promozione, iscritte 28 società, non ci saranno Filogaso e Real Sant’Agata

Sono 28 le società di Promozione che hanno ottenuto l’ok da parte della LND Calabria per partecipare al torneo 2021/2022. Due i club a non aver presentato regolarmente la domanda di iscrizione per la nuova stagione: Filogaso e Real Sant’Agata, per i quali “il consiglio Direttivo ha dato facoltà alle stesse di proporre eventualmente istanza di partecipazione al campionato di prima categoria entro il 2.9.2021 , qualora si rendessero disponibili posti in organico”.

Si sono inoltre liberati altri due posti sui 32 iniziali per le fusioni che hanno coinvolto Città di Acri e Monasterace, unitesi rispettivamente a Belvedere e Stilese in Eccellenza. Sono dunque quattro al momento i posti disponibili per le società che hanno inoltrato domanda di ripescaggio dalla Prima Categoria, ma potrebbero ulteriormente aumentare (molto dipenderà dal destino del Roccella). Sono 8 le non aventi diritto ad aver effettuato richiesta di ripescaggio in Promozione: Atletico Maida, Campora, Cinquefrondese, Mangone, Real Montalto, San Gaetano Catanoso, Scandale e Soccer Montalto.

Questo l’elenco delle 28 società regolarmente iscritte al campionato di Promozione 2021/2022:

Africo

Bagnarese

Borgo Grecanico (cambio denominazione da Borgo Grecanico Melitese)

Brancaleone

Caraffa

Cassano Sybaris

Città di Amantea

Comprensorio Archi

Comprensorio Capo Vaticano (cambio denominazione da Parghelia)

Cutro

D. B. Rossoblù Città di Luzzi (fusione tra D. B. Rossublù e Città di Luzzi)

Digiesse Praiatortora (fusione tra Praiatortora e Digiesse)

Garibaldina

Gioiese

Gioiosa Jonica

Juvenilia Roseto

Melicucco

Promosport

Ravagnese (cambio denominazione da Ludos Ravagnese)

Real Fondo Gesù (fusione tra Caccurese e Real Fondo Gesù)

Rombiolese

Rossanese

San Fili

San Giorgio

Sporting Catanzaro Lido

Trebisacce

Vallata del Torbido

Villaggio Europa Rende