Eccellenza, 16 club ufficialmente iscritti, resta fuori la Palmese

Respinta la domanda del club neroverde, il quale potrà richiedere l'iscrizione alla Prima Categoria; tre squadre in corsa per il ripescaggio

Nonostante la richiesta d’iscrizione al campionato presentata nell’ultimo giorno utile, la Palmese è ufficialmente fuori dal campionato di Eccellenza 2021/2022. Le vertenze non saldate pendenti sulla testa del club neroverde hanno alla fine portato la LND Calabria a respingere la domanda presentata dal club. Come si legge dal comunicato del Comitato Regionale Calabria, “il consiglio Direttivo ha dato facoltà di proporre eventualmente istanza di partecipazione al campionato di prima categoria entro il 2.9.2021 , qualora si rendessero disponibili posti in organico”.

Tutto ok invece per le altre 16 società, tra le quali il Roccella, che potrebbe avere davanti a sé la porta della Serie D ancora socchiusa. Resta da capire se la LND confermerà il numero attuale di squadre ripristinando il format originale o se avverrà un ripescaggio per confermare le 17 partecipanti; in questo secondo caso, ad aver presentato domanda di ammissione al torneo di Eccellenza, tra le non aventi diritto, troviamo Gioiosa Jonica, Promosport e Rossanese.

Queste le 16 squadre iscritte regolarmente all’Eccellenza 2021/2022

Boca Nuova Melito ADMO

Bovalinese

Città di Acri 2020 (fusione tra Belvedere e Città di Acri)

Cotronei Caccuri (cambio di denominazione)

Gallico Catona

Isola Capo Rizzuto

Locri

Morrone

Paolana

Reggiomediterranea

Roccella

Scalea

Sersale

Soriano

Stilomonasterace (fusione tra Stilese e Monasterace)

Vigor Lamezia