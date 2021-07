Promozione, secondo colpo per il Ravagnese: arriva Tringali

Il club biancoazzurro ha ufficializzato l'ingaggio del forte centrale difensivo ex Brancaleone e Africo

Il Ravagnese batte il secondo colpo in sede di mercato, ufficializzando l’ingaggio del forte difensore Giuseppe Tringali, che si somma a quello di Tonino Postorino, avvenuto alcuni giorni fa. Tringali, centrale classe ’94, è da anni uno dei migliori interpreti del ruolo in Promozione, dove ha indossato per tante stagioni la maglia del Brancaleone; la sua ultima esperienza è stata invece ad Africo.

Di seguito il comunicato del club.

L’Asd Ravagnese Calcio batte un altro colpo ed è lieta di annunciare l’arrivo del forte difensore Giuseppe Tringali. Classe 1994, centrale difensivo di grande spessore, Tringali irrobustisce il reparto arretrato a disposizione di mister Pangallo portando con sé la grande esperienza maturata con Valle Grecanica, Siderno (ad inizio carriera), Africo (nelle ultime due stagioni) e soprattutto con la maglia del Brancaleone indossata per ben 7 anni consecutivi durante i quali ha conquistato, tra l’altro, il salto in Eccellenza al termine della stagione 2013/2014. La società del presidente Cilione, felice per l’operazione conclusa dal DS Criaco e dal DG Verduci, augura a Tringali una stagione ricca di successi. Benvenuto Peppe!