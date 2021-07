Promozione, il Gioiosa blinda la porta: ha firmato Pellegrino

Grande colpo di mercato messo a segno dal Gioiosa che ha affidato le chiavi della propria porta a Matteo Pellegrino, portiere classe ’99, ex tra le altre di Locri e San Luca. Un estremo difensore giovane ma con già alle spalle una discreta esperienza, di qualità e dal gran carattere, un innesto prezioso per l’ambiziosa compagine ionica.

Di seguito il comunicato del club.

PELLEGRINO IL NUOVO n°1

Primo colpo da novanta, in porta ci sarà Matteo Pellegrino, gioiosano di nascita che ha girato parecchio, Lamezia, Catanzaro, Locri ed in Sicilia, mentre lo scorso anno a San Luca in Serie D. Classe 1999, ha sicuramente un’ottima esperienza e potrà dare maggiore consapevolezza ad un gruppo di sicuro successo. Pare non sia finita qui, il DS Rocco Logozzo sta “sentendo” diversi attaccanti ed appena ci sarà l’intesa, anche questo matrimonio sarà ufficializzato.

UFFICIO STAMPA U.S. GIOIOSA JONICA