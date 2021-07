Eccellenza, sarà mister Logozzo a guidare la Stilomonasterace

L'ex tecnico del Gioiosa guiderà in Eccellenza il club nato dalla fusione di Stilese e Monasterace

Dopo l’annuncio della nascita della Stilomonasterace e la definizione dell’organigramma, il club biancogialloblù ha ufficializzato il nome del nuovo tecnico. A guidare la squadra nel prossimo campionato di Eccellenza sarà Santo Logozzo, alla sua prima esperienza nella massima categoria dilettantistica, dopo le ottime stagioni trascorse ad allenare il Gioiosa, sempre in lotta per il vertice in Promozione.

Di seguito il comunicato del club.

L’ ASD Stilomonasterace Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Santo Logozzo.