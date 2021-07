Il tabellino del test match tra Reggina e Foligno

Primo impegno stagionale per la Reggina che a Sarnano batte il Foligno per 4 a 1 con le reti di Ricci (doppietta), Bezzon e Laribi. In goal Bernardini per gli umbri, il tabellino:

REGGINA-FOLIGNO 4-1

Reggina 1° tempo (4-4-2): Micai, Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Liotti; Ricci, Bianchi, Crisetig, Bellomo; Denis, Montalto. Allenatore: Aglietti.

Reggina 2° tempo (4-4-2): Turati; Situm, Franco, Loiacono, Regini; Bezzon, Rechichi Gavioli, Laribi; Salvi, Menez (30′ st Provazza). Allenatore: Aglietti.

Foligno 1° tempo: (3-5-2) Gil; Di Mambro, Currieri, Trentin; Vespa, Rufini, Mingione, Bernardini, Bezzi; Turini, Rivamar,. Allenatore: Silva.

Foligno 2° tempo (3-5-2): Del Giudice; Di Mambro, Currieri, Trentin (6′ st Stefani); Vespa (35′ st Fuso), Rufini (9′ st Bonis), Mingione (14′ st Mercuri), Bernardini, Bezzi (6′ st Giardiello); Turini (6′ st Zerlenga), Rivamar (6′ st Nacciariti-28′ st Pantaleoni). Allenatore: Silva.

Arbitro: Cerolini di Macerata (Cesca di Macerata e Ramadori di Macerata).

Marcatori: 4′ pt Ricci (R), 8′ pt Bernardini (F), 31′ pt Ricci (R), 6′ st Bezzon (R), 22′ st Laribi (R).

Note-Angoli 2-1.