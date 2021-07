Eccellenza, il Soriano ha scelto: Marasco allenatore e Ramondino d.s.

Il Soriano ha rotto gli indugi e ha ufficializzato il nuovo allenatore: si tratta di Francesco Marasco, giovane tecnico classe ’83 che ha comunque alle proprie spalle esperienze alla guida di Filogaso e Trebisacce in Promozione, di Spilinga e Serrese in Prima Categoria e nelle giovanili della Vibonese.

Di seguito il comunicato del club rossoblù.

L’AGS Soriano comunica ufficialmente di aver affidato la panchina, in vista della prossima stagione di Eccellenza 2021/2022, al tecnico Francesco Marasco. La scelta è ricaduta su quest’ultimo proprio perché collima perfettamente con il tipo di progetto che la società rossoblù ha in mente, ovvero quello di valorizzazione dei giovani unito all’idea di un calcio leggero e frizzante. La fiducia nei confronti di mister Marasco è totale, con la dirigenza tutta che augura allo stesso un lieto cammino in questa sua nuova avventura. Benvenuto mister.

“Sono felice di intraprendere questa nuova avventura. Per me è una sfida stimolante dal momento che è la mia prima esperienza in un campionato di Eccellenza ma proprio per questo mi entusiasma molto perché è un’opportunità per migliorarmi ulteriormente. Ringrazio la società per avermi dato fiducia e, da parte mia, cercherò di ripagarla nel miglior modo possibile”

Oltre al nuovo tecnico, il club ha anche annunciato il nuovo direttore sportivo, Francesco Ramondino, il quale avrà il compito, insieme a Marasco, di costruire la squadra per la stagione 2021/2022.

Il comunicato relativo al nuovo ds.

All’annuncio di Francesco Marasco come nuovo tecnico del Soriano, si affianca anche quello di Francesco Ramondino come nuovo direttore sportivo. La società rossoblù, in tal merito, annuncia di aver affidato al già menzionato ds il nuovo corso della squadra, convinta che esso possieda quelle caratteristiche per poter far maturare il progetto che si ha in mente. Pertanto, i vertici dirigenziali augurano il miglior percorso possibile al nuovo ds per questa sua esperienza la quale, si spera, riserverà diverse soddisfazioni.

“Sono veramente contento di far parte di questo progetto – le prime dichiarazioni del ds – La società mi ha prospettato una cosa a lungo termine, la possibilità di lavorare molto sui giovani e, soprattutto, valorizzare il prodotto locale. L’obiettivo principale dunque è questo. La domenica vedere il Soriano giocare deve essere un piacere, portatore di idee nuove e di un calcio sbarazzino. Ci vorrà tempo e non sarà facile, ma speriamo di poter raggiungere questi obiettivi”.