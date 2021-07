Eccellenza, il Boca N. Melito e Laface si separano dopo 4 stagioni

Il Boca Nuova Melito Admo ha ufficializzato la separazione da mister Filippo Laface e dal preparatore atletico Luca Rodà dopo quattro stagioni in cui il club, grazie al lavoro del tecnico e dei suoi collaboratori, ha raggiunto risultati importanti mai ottenuti in precedenza, come la vittoria del campionato di Promozione, il quarto posto in Eccellenza e la semifinale di Coppa Italia Dilettanti. Probabilmente nei prossimi giorni verrà annunciato il nome del nuovo allenatore.

Di seguito il comunicato tratto dal sito ufficiale del club biancorosso.

Era l’estate del 2017 quando mister Filippo Laface entrava a far parte della grande famiglia del Boca Nuova Melito ADMO, allora ancora Bocale ADMO. Estate 2021, quattro anni dopo, arriva il momento dei saluti. Qualcosa che probabilmente un po’ tutti, sia i componenti del club che lo stesso mister, speravano arrivasse più tardi possibile.

Salutare mister Laface è come dire “Arrivederci!” ad un amico fraterno, che in questi anni ci ha regalato sorrisi e insegnamenti, portando la sua esperienza e le qualità umane che lo contraddistinguono, in casa biancorossa, al pari del suo carattere irrequieto e vulcanico. Grazie alla sua spontaneità e alle sue parole mai banali, si è fatto apprezzare e voler bene da tutti.

Era arrivato a Bocale con l’obiettivo di vincere, lo ha fatto riuscendo a scrivere pagine indelebili della Storia del club, attraverso il lavoro, la preparazione, l’esperienza, il coraggio, la determinazione. Con lui, nei primi due anni la squadra biancorossa ha raggiunto risultati mai ottenuti prima: 2017/2018, vittoria del campionato di Promozione e partecipazione alla Supercoppa con secondo posto finale; 2018/2019, quarto posto finale in Eccellenza e semifinalista in Coppa Italia Dilettanti. Il torneo 2019/2020 è stato interrotto a poche giornate dal termine a causa dello scoppio della pandemia, con il Bocale vicino alla salvezza; l’ultima annata è invece durata meno di due mesi con i biancorossi in campo solo quattro volte (e mezza…).

Analizzando i freddi numeri, si rende l’idea di quanto mister Laface sia riuscito a trasmettere della sua mentalità vincente. Già al primo anno, coinciso con la vittoria della Promozione, il Bocale ottenne ben 23 vittorie, 14 delle quali consecutive, riuscendo a chiudere la stagione mettendo in fila 19 risultati utili consecutivi. Rimanendo al solo campionato, Laface ha guidato i biancorossi per 88 partite, per un totale di 39 vittorie, 29 pareggi e 20 sconfitte, con 131 gol fatti e 85 subiti.

Non va inoltre dimenticato il ruolo preziosissimo giocato nei successi di mister Laface dal professor Luca Rodà, che al pari del tecnico ha lasciato il segno sia come uomo che come professionista, persona garbata e disponibile, indubbiamente uno dei migliori preparatori atletici del Meridione. Laface-Rodà, un’accoppiata vincente fin dai tempi di Brancaleone, che si è riconfermata prima a Siderno, poi appunto a Bocale, dove solo l’arrivo della pandemia ha stravolto piani e progetti futuri.

Grazie mister Laface, grazie professor Rodà, da parte del Boca Nuova Melito ADMO l’augurio per un prosieguo vincente e fortunato, in attesa di incontrarci ancora sui campi da calcio, da amici avversari. E chissà che in futuro le strade non possano tornare a congiungersi, per aggiungere nuovi emozionanti capitoli alla Grande Storia scritta in questi anni.