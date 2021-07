Eccellenza, centrocampo d’acciaio per il Locri: c’è anche Sapone

Ultime News

Reggina

Primo impegno stagionale per la Reggina che a Sarnano batte il Foligno per 4 a 1 con le reti di Ricci (doppietta), Bezzon e Laribi. In goal Bernardini per gli umbri, il tabellino: REGGINA-FOLIGNO 4-1 Reggina 1° tempo...