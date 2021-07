Dilettanti, Villese: Maurizio Aloisio è il nuovo tecnico

Riceviamo e pubblichiamo – “La Asd Villese 1946 rende noto a tutti gli organi d’informazione che per la stagione 2021/2022 il mister 1° squadra sarà il sig. Maurizio Aloisio. Tecnico abbastanza conosciuto sul territorio reggino per essere stato allenatore dì parecchie squadre del reggino, quali: Rhegium city, San Gaetano Catanoso, Catona calcio. Allo stesso la società tutta da il benvenuto in seno al gruppo, con l’augurio che lo stesso possa svolgere un proficuo lavoro e felice percorso, come da desiderio comune”.