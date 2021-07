Calciomercato Reggina, obiettivo Cavion per il centrocampo

La Reggina ha individuato l’obiettivo per il centrocampo. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud, il nome sul taccuino di Taibi è quello di “Michele Cavion (26) mediano dinamico e di gran corsa, molto abile negli inserimenti in area avversa. Tesserato a parametro zero dai granata dopo le ultime stagioni ad Ascoli, il calciatore veneto potrebbe trovare poco spazio in serie A, da qui la possibilità di essere girato in prestito e restare in cadetteria, categoria che conosce alla perfezione viste le 122 presenze (condite da 12 reti) nella sua carriera. La concorrenza è folta, alla finestra restano numerose società, ma la Reggina è fiduciosa”.

fonte: Gazzetta del Sud