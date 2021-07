Calciomercato Reggina, Adjapong o Zanoli i nomi per la fascia destra difensiva

La Reggina valuta due profili per la fascia destra difensiva, così come riporta la Gazzetta del Sud. “Il primo è quello di Alessandro Zanoli (19) talentuoso giovane del Napoli, reduce dalla sua prima esperienza in serie C con la maglia del Legnago, titolarissimo con i veneti con i quali ha collezionato 37 presenze, una rete e tre assist. Il Napoli ha tutto l’interesse a far proseguire il processo di maturazione del classe 2000 prestandolo ad una società come la Reggina”. Più esperto, anche se giovanissimo, il secondo profilo che risponde al nome di “Claud Adjapong (23), esterno destro del Sassuolo nell’ultima stagione al Lecce: piace al duo Taibi-Aglietti, ha più esperienza di Zanoli ma il nodo ingaggio sembra frenare il decollo della trattativa, nonostante si stia lavorando per una possibile intesa”.