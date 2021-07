Reggina, quinto giorno di ritiro: in campo in due gruppi, Ménez in goal in partitella

Cala il sipario anche sul quinto giorno di ritiro in quel di Sarnano, dove la Reggina ha trascorso un’altra giornata all’insegna della preparazione pre-campionato. La squadra ha concluso la doppia seduta con la consueta partitella a campo ridotto, nella quale è andato in goal anche Jérémy Ménez, al suo secondo giorno in terra marchigiana. Di seguito, il report fornito dal club amaranto:

Quinto giorno di ritiro per gli amaranto, alternatisi come da programma tra fase atletica e parte tattica.

La squadra si è ritrovata questa mattina al Palasport Ermenegildo Piergentili, per le consuete esercitazioni in palestra. Subito dopo, lavoro aerobico sul terreno di gioco del Mauro Maurelli.

Nella seduta pomeridiana, gli amaranto sono stati divisi in due gruppi: da una parte circolazione della sfera e tiri in porta, dall’altra meccanismi difensivi. Dopo ulteriori prove in fase di possesso e non possesso, mister Aglietti ha dato il via alla partitella conclusiva, undici contro undici su campo ridotto. La doppietta di Nicola Bellomo ed il gol di Jeremy Menez, hanno consentito alla squadra in maglia nera di superare col punteggio di 3-1 la squadra in casacca arancione, andata in rete con Karim Laribi.

Domani è in programma un’altra doppia seduta.