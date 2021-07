Reggina, l’obiettivo per l’attacco è Samuel Di Carmine

La Reggina vuole affondare il colpo in attacco. L’obiettivo, secondo quanto scrive questa mattina la Gazzetta del Sud, è Samuel Di Carmine, bomber dell’Hellas Verona nella scorsa stagione in prestito al Crotone. Di Carmine è attaccante con il gol nel sangue ed in cadetteria è andato in doppia cifra molte volte. Trattativa avviata e settimana decisiva per chiudere.