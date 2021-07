Reggina, Di Chiara: “Lavoriamo per recepire le idee del tecnico”

Gianluca Di Chiara si appresta a vivere la sua seconda stagione con la Reggina, dopo le 33 presenze (tre assist e un gol) dello scorso campionato. L’esterno mancino, dal ritiro di Sarnano, ha parlato alla Gazzetta del Sud commentando i primi giorni di lavoro. “Mettiamo benzina che ci servirà sicuramente per il proseguo della stagione, stiamo correndo tanto ma è naturale”.

Il calciatore amaranto ha parlato anche delle prime direttive arrivate dal tecnico Alfredo Aglietti per la sua squadra: “Il Mister ci sta spiegando le sue idee, noi giorno dopo giorno cerchiamo di recepirle e metterle in pratica. Vuole – ha spiegato Gianluca Di Chiara – sempre che la squadra “giochi” con coraggio, intensità. Sappiamo bene che il lavoro da fare è ancora tanto, ci sono ragazzi nuovi ed anche il mister deve conoscerci tutti, piano piano cerchiamo di fare le cose che ci vengono chieste per arrivare pronti all’inizio del campionato” ha detto l’esterno della Reggina alla Gazzetta del Sud.