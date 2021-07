Ex amaranto, nuova avventura al Sud per Sala

L'estremo difensore approda in Sicilia, alla corte di Francesco Baldini

Trentotto presenze, 51 goal subiti ed una salvezza raggiunta alla penultima giornata di campionato sul campo di Andria, al termine di un grande girone di ritorno. Andrea Sala è stato l’estremo difensore che ha difeso la porta della Reggina nella stagione 2016-17, annata del ripescaggio in Serie C in seguito alla ripartenza dai dilettanti.

Dopo la parentesi in riva allo Stretto, il portiere di Saronno ha vestito le maglie di Ternana, Sambenedettese, Lumezzane e Arezzo. Oggi, a distanza di cinque anni dall’avventura di Reggio Calabria, Sala torna al Sud, precisamente al Catania. Il 27enne, infatti, ha da poco firmato un contratto annuale con il club etneo, dove troverà altri ex amaranto come Giosa, Dall’Oglio, Reginaldo e Sarao.