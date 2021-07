Eccellenza, il Locri conferma mister Mancini e otto calciatori

Primi passi mossi ufficialmente dal Locri in vista della prossima stagione. Il club amaranto riproverà ad ottenere il ritorno in Serie D ripartendo dal tecnico che ha concluso la stagione, mister Renato Mancini, affiancato dai suoi collaboratori, Martelli e Rigitano. Oltre al tecnico, sono arrivate al momento le riconferme per otto calciatori: i gemelli Aquino, Catania, Coffa, Dascoli, Dodaro, Martinez e Vita.

Di seguito il comunicato del club.

Abbiamo ricaricato le pile ed il “Cavallo Alato” inizia a battere le ali!

A breve avremo nuovi “cavalieri” amaranto! Ma intanto si riparte dalla conferma di Mister Renato Mancini che sarà, ancora una volta, coadiuvato da Saverio Rigitano e Piero Martelli.

Per il parco giocatori avremo con noi (la lista è provvisoria): Alessandro Dascoli, Davide e Vincenzo Aquino, Alessandro Coffa, Antonio Vita, Luigi Dodaro, Juan Martinez ed Angelo Catania!